LGS sorularını sızdıran bakın kim çıktı! Flaş iddia

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği LGS’de büyük tartışmalar yaşanıyor. R.E.O isimli şahsın, sözel soru kitapçığını bir WhatsApp grubunda paylaşıp, sayısal soru kitapçığının da elinde olduğunu yazdığı ekran görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Skandal konuşmalar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

"DÖNERCİ SORULARI PAYLAŞTI" İDDİASI

Yaşanan olayın ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cumhuriyet Gazetesi'nden Can Uğur soru kitapçığını sızdıran kişi R.E.O'nun 'dönerci' olduğunu yazdı.

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e LGS sorularının sızdırılmasıyla ilgili iddialar soruldu. TGRT canlı yayında açıklamalarda bulunan Tekin, sınavın güvenliğini riske edecek bir durumun olmadığını ifade etti.

“SINAV GÜVENLİĞİNİ ETKİLEMEDİ”

Soru kitapçığının sınav sonrası erken paylaşıldığını belirten Bakan, “Sınav tamamlandıktan bir saat sonra, saat 11.57’de sosyal medyada paylaşıldı. Ancak bu, sınav güvenliğini etkilemedi. Yine de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikârdır" ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, "15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı ve bu durumun sınav güvenliğini zedelediği" yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın iki oturum halinde uygulandığı, sözel alan oturumunun saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sonlandığı hatırlatıldı.

Sözel oturumu tamamlandıktan sonra salon yoklama listelerinin ve cevap kağıtlarının geri açılamayan zarfa yerleştirilerek özel seri numaralı kilitlerle sınav kutularına konulduğu kaydedilen açıklamada, bu oturumun bitmesinin ardından ikinci oturum olan sayısal alan sınavının saat 11.30'da başlayıp saat 12.50'de görevlilerce tüm güvenlik önlemlerinin aynı şekilde eksiksiz uygulanarak sona erdiği bildirildi.

Soru kitapçıklarının ise isteyen öğrenci veya velilerin alması için okullarda bırakıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dolayısıyla haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikardır. 15 Haziran'da okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Toplumu yalan, yanlış ve tezviratlarla manipüle eden ve öğrencilerimizin ailelerini endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."