Liglerde haftanın programı

Kaynak: AA
Liglerde haftanın programı

Süper Lig'de ve Trendyol 1. Lig'de yeni sezon bu akşam başlıyor.

Süper Lig'de ve Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

- Süper Lig

Bugün:

21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

11 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor-Trabzonspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Alanya Oba)

21.45 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Ağustos Pazartesi:

21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK (Stadyum henüz açıklanmadı - Ev sahibi takım seyircisiz)

Not: Bellona Kayserispor haftayı BAY geçecek

Trendyol 1. Lig

Bugün:

21.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 Uğur Okulları İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.15 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

21.45 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)

21.45 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

11 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)

19.15 Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk Olimpiyat)

21.45 MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor (Stat belli değil)

12 Ağustos Pazartesi:

21.00 Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

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