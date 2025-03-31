Lise eğitimi 3 yıla mı iniyor! Milli Eğitim Bakanı açıkladı

4+4+4 eğitim sisteminden dönüşe ilişkin tartışmalar hakkında bir çalışma olup olmadığı sorulan Millî Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, liselerin 4 yıldan 3 yıla düşürülmesi konusunun kamuoyunda tartışıldığının ancak henüz kararlaştırılmış bir şeyin olmadığını söyledi.

Karar gazetesinden Esma Altın'ın sorularını yanıtlayan Milli eğitim Bakanı Tekin, zorunlu eğitim tartışmaları hakkında kısa bir açıklama yaptı. Yusuf Tekin "Lisenin yeniden tasarlanması veya ele alınması, çok fazla parametre içeren bir konu. Bir adım attığınızda bunun derslik, yatırım, öğretmen karşılığı gibi etkilediği alanlar var. 'Eğitim süresinin 12 yıl olmasından dolayı ara eleman sorunu yaşanıyor' diyorlar. Biz de sektörle yaptığımız toplantıda ‘O zaman buyurun tartışalım. Bundan mı kaynaklanıyor, başka bir şeyden mi kaynaklanıyor, beraber bulalım’ diye konuşmuştuk. Bu tartışılıyor kamuoyunda. Henüz kararlaştırılmış bir şey yok." açıklamasında bulundu.