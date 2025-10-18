Yılların vazgeçilmez eğitim tercihlerinden olan yurt dışında lisans eğitimi artık korkutucu olmaktan çıktı. Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin fiyatlarının Avruap2nın en iyileriyle yarışması sebebiyle aileler ve gençler yurt dışında eğitime çok daha sıcak bakıyor. Hatta bazı ülkelerde ücretsiz eğitim verildiğini öğrenen aileler çocuklarını bu okullara başvuru yapabilmesi için hazırlamaya başladı bile…

Yıllardır düzenledikleri fuarlarla Türk öğrencileri dünyanın dört bir yanındaki eğitim kurumlarıyla buluşturan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar “Avrupa’da devlet üniversitelerinin ücretsiz olması aileler için oldukça cezbedici oluyor. Hali hazırda Avrupa’da bir devlet üniversitesi şartlarını karşılayamayan bir çocuk yine Avrupa’daki özel üniversiteleri tercih etse bile Türkiye’deki liselerden daha uygun fiyatlara eğitim alabiliyor” dedi.

Avrupa’nın En Pahalısı İngiltere’de Yıllık Toplam 1 Milyon 200 Bin TL’ye Eğitim Almak Mümkün

Avrupa’nın her ülkesinde fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Ülke, şehir, üniversitenin dünya sıralamasındaki yeri, devlet ya da özel üniversite olması fiyatları değiştiriyor. Dünyadaki en pahalı eğitimi veren İngiltere’ye bile bakıldığında bu ülkede her şey dahil yani eğitim, konaklama ve yaşam masrafları dahil olmak üzere yıllık 1 milyon 200 Bin TL’ye üniversite eğitimi alınabiliyor.

Yurt dışında ve Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin fiyatlarını karşılaştıran Deniz Akar; “Türkiye’de kimi özel liselerin ücretleri 1 milyon TL’nin çok üzerine çıkmışken, şehir dışında okuyacak öğrenciler için kiralar minimum 30-40 bin TL bandında değişirken bir öğrencinin yıllık harcaması yurt dışına göre yüksek kalıyor. Bir de üniversitelerin eğitim kalitesi ve dünya sıralamasındaki yeri göz önünde bulundurulunca aileler daha kaliteli eğitimi daha uygun fiyatlarla almayı tercih ediyor” dedi.

HANGİ ÜLKELER SON DÖNEMDE ÖN PLANA ÇIKIYOR?

Türk öğrencilerinin en çok tercih ettiği ülkelerin başında İngiltere geliyor. İngiltere eğitim kalitesiyle Türk öğrencilerin gönlünü feth eden bir ülke oluyor. Geçmiş yıllarda İngiltere’de eğitimin pahalı olduğu düşünülürken şu an Türkiye’deki vakıf üniversitesi fiyatlarından dolayı bu ülke daha tercih edilir hale geldi. İngiltere’de eğitim, kira, yaşam masrafları dahil toplam bir yıllık 1 milyon 200 bin TL’ye eğitim almak mümkün.

University of Cambridge, Imperial College London, UCL- University College London, King’s College London, Queen Mary University of London, University of Reading - Henley Business School, Newcastle University, University of Sussex, University of East Anglia, University of Strathclyde, City St. George's University of London, University of Essex, SOAS University of London, Northumbria University, Keele University ve daha birçok prestijli üniversite hem stant hem seminerlerde öğrencilere doğrudan bilgi verecek. Kısmi burslarla her geçen gün daha fazla öğrencinin dikkatini çekiyor.

İngiltere’de üniversite ücretleri 10 bin Dolar’dan başlıyor.

ALMANYA ÜCRETSİZ VE DÜŞÜK ÜCRETLİ EĞİTİM ANLAYIŞIYLA CEZBEDİYOR

Avrupa’da en çok tercih edilen ülkelerden biri olan Almanya, 20’nin üzerinde devlet ve üniversitesiyle Türkiye’ye geliyor. Almanya devlet üniversitelerindeki ücretsiz eğitimiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca ülkede artık İngilizce dilinde eğitim almak da mümkün olduğundan bu ülke sıkça tercih ediliyor.

University of Cologne, Hamburg University of Technology, Dresden University of Technology, Furtwangen University, Osnabrück University of Applied Sciences, Ilmenau University of Technology, Nordhausen University of Applied Sciences, Ludwigshafen University of Business and Society, University of Koblenz, Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences, ISM - International School of Management Germany, Mainz University of Applied Sciences gibi köklü üniversiteler, devlet destekli eğitim sistemi ve uygun maliyetli yaşam imkanlarıyla Türk öğrencilerin dikkatini çekiyor.

Almanya devlet üniversitelerinde eğitim ücretsiz. Almanya’daki özel üniversitelerde ise ücretler 6000 Dolar’dan başlıyor.

İTALYA SON ZAMANLARIN GÖZDESİ

Son yıllarda hızla yükselen İtalya üniversiteleri; mimarlık, moda, tasarım ve mühendislik alanlarında güçlü programlarıyla ön plana çıkıyor. İtalya sağladığı burs imkanlarıyla dikkat çeken bir ülke. Fuar kapsamında danışmanlık kurumları da öğrencileri burs ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirecek.

İtalya’nın önde gelen üniversitelerinin kendi stantlarından, ve pek çok sayıda İtalya Eğitim Danışmanlık kurumlarından Politecnico Di Torino, Politecnico Di Milano, University of Padua, University of Bologna, University of Pavia, University of Messina, University of Pisa, University of Bocconi, RUFA - Rome University of Fine Arts, Florence Institute of Design International, Istituto Marangoni, IED Istituto Europeo di Design gibi pek çok devlet ve özel üniversitelerinde; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mimarlık, Mühendislik, Ekonomi, İşletme vs. lisans ve yüksek lisans programları ve üniversite hazırlık kursları, IMAT ve TOLC sınavları hakkında bilgi alınabilecek.

İtalya devlet üniversitelerinde eğitim ücretsiz. Özel üniversitelerde fiyatlar ise 6000 Dolar’dan başlıyor.

AMARİKA'YA İLGİ YÜKSELİYOR

Dünyanın en çok tercih edilen eğitim destinasyonlarından Amerika, UC Berkeley, University of Utah ve Iowa State University başta olmak üzere birçok üniversitesiyle Türk öğrenciler için geliyor. Son dönemde Amerika’nın tercih edilmesinde bir düşüş gözlense de bu yıl burada bir hareketlilik yaşanıyor. ABD’de lisans, yüksek lisans ve değişim programları kayıtlarından bir hareketlilik mevcut.

Amerika’da üniversite ücretleri 10 bin Dolar’dan başlıyor.

HOLLANDA ÖNEMLİ BİR DESTİNASYON

Avrupa’nın en çok ilgi gören bir başka destinasyonu Hollanda oluyor. İngilizce program çeşitliliği ve yüksek başarı bursları, Türk öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

University of Groningen, Tilburg University, Eindhoven University of Technology, Tio Business School, Hanze University of Applied Sciences, Saxion University of Applied Sciences, NHL Stenden University of Applied Sciences gibi 10’a yakın seçkin Hollanda üniversitesi Türk öğrenciler için geliyor.

Hollanda’da üniversite fiyatları 7 bin Dolar’dan başlıyor.

AVRUPA'NIN SİLİKON VADİSİ İRLANDA'DA TERCİH EDİLİYOR

İrlanda; teknoloji ve inovasyon merkezi konumuyla öne çıkan dünyaca ünlü üniversiteleriyle Türk öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Dünyada önde gelen University College Dublin, University College Cork, Independent College, Maynooth University, Technological University of the Shannon, Atlantic Technological University gibi üniversiteler Türk öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor.

İrlanda’da üniversite fiyatları 12 bin Euro’dan başlıyor.

UZAK DOĞU ARTIK DAHA YAKIN

Son yıllarda Uzak Doğu üniversite ve dil okullarına artan bir ilgi var. Japonya, Kore ve Hong Kong’un önde gelen üniversiteleri Ekim ayında Türk öğrencilerle buluşturuyor. Hong Kong’dan The Hong Kong Polytechnic University, Japonya’dan Kyushu University, Tokyo University of Foreign Studies, Hosei University başta olmak üzere 8 okul Türk öğrencilerle görüşmeye geliyor.

Popülaritesi her yıl artan Güney Kore’den ise dünya sıralamasında Korea University, Kyungbok University, Cheju Halla University başta olmak üzere 8 üniversite Türk gençlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Uzak Doğu üniversitelerinde fiyatlar 4 bin Dolar’dan başlıyor.

30 ülkeden 200’ün üzerinde eğitim kurumunun bir araya geleceği IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları kapsamında İngiltere, Amerika, Almanya, Kanada, İrlanda, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İspanya, Avustralya, Malta, Dubai, Malezya, Rusya… gibi ülkelerden katılım olacak. Bu ülkelerde eğitim almak isteyen gençler İstanbul’da düzenlenecek fuarlarda bilgi alabilecekler. Fuar kapsamında dünyanın en iyi üniversitelerinin fuara katılmasının Türk öğrencilerin fuara büyük ilgi göstermesine neden olması bekleniyor.

FUAR TAKVİMİ:

16 Ekim: İstanbul Anadolu - Hilton Kozyatağı

18-19 Ekim: İstanbul Avrupa – Hilton İstanbul Harbiye