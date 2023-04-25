Litvanya, göçmenlerin sınır muhafızları tarafından geri dönüşünü yasallaştırdı

Litvanya parlamentosu bugün, sınır muhafızlarının sınırı yasadışı yollardan geçen göçmenleri ülkelerine geri göndermelerine izin veren bir yasa çıkardığını açıkladı ve insan hakları gruplarının endişelerini dikkate almadığını belirtti.

Litvanya, Polonya ve Letonya, 2021'den beri Irak ve Afganistan gibi ülkelerden Belarus'tan sınırlarını geçmeye çalışan göçmen girişlerinde keskin bir artış olduğunu bildirdi. Üç ülke ve Belçika, durumu, Minsk'e uyguladığı yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği'ne baskı yapmak için tasarlanmış bir tür hibrit savaş olarak tanımladılar.

İçişleri Bakanı Agne Bilotaite Parlamento'ya "Bu jeopolitik bağlamda başka alternatifimiz yok: kendimizi korumalıyız ve bunun için araçlara ihtiyacımız var" dedi.

Mevzuatta, ülkeye yasa dışı yollardan girerken yakalanan göçmenlerin yerel sınır devriye şefinin kararıyla temyize gidilmeksizin sınır dışı edileceğine dair hükümlere yer verildiği belirtildi.