Litvanya, göçmenlerin sınır muhafızları tarafından geri dönüşünü yasallaştırdı

Litvanya parlamentosu bugün, sınır muhafızlarının sınırı yasadışı yollardan geçen göçmenleri ülkelerine geri göndermelerine izin veren bir yasa çıkardığını açıkladı.

Litvanya, göçmenlerin sınır muhafızları tarafından geri dönüşünü yasallaştırdı

Litvanya parlamentosu bugün, sınır muhafızlarının sınırı yasadışı yollardan geçen göçmenleri ülkelerine geri göndermelerine izin veren bir yasa çıkardığını açıkladı ve insan hakları gruplarının endişelerini dikkate almadığını belirtti.

Litvanya, Polonya ve Letonya, 2021'den beri Irak ve Afganistan gibi ülkelerden Belarus'tan sınırlarını geçmeye çalışan göçmen girişlerinde keskin bir artış olduğunu bildirdi. Üç ülke ve Belçika, durumu, Minsk'e uyguladığı yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği'ne baskı yapmak için tasarlanmış bir tür hibrit savaş olarak tanımladılar.

İçişleri Bakanı Agne Bilotaite Parlamento'ya "Bu jeopolitik bağlamda başka alternatifimiz yok: kendimizi korumalıyız ve bunun için araçlara ihtiyacımız var" dedi.

Mevzuatta, ülkeye yasa dışı yollardan girerken yakalanan göçmenlerin yerel sınır devriye şefinin kararıyla temyize gidilmeksizin sınır dışı edileceğine dair hükümlere yer verildiği belirtildi.

İlgili Haberler
Litvanya düzensiz göç nedeniyle suçladığı Belarus'tan 120 milyon euro tazminat talep ediyor
Litvanya Parlamentosu, Wagner'i terör örgütü olarak tanıdı
Litvanya: Rusya’nın iki yıllık cephanesi kaldı
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Mansur Yavaş: En büyük beka sorunu bu iktidarın kendisidir! Siyaset
Mansur Yavaş: En büyük beka sorunu bu iktidarın kendisidir!
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu asker kurtardı. Herkes bunu mutlaka öğrenmeli Güncel
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu asker kurtardı. Herkes bunu mutlaka öğrenmeli
Adım Farah 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Adım Farah 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı Dünya
İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Tottenham Newcastle'dan 6 yedikten sonra flaş bir karar aldı Spor
Tottenham Newcastle'dan 6 yedikten sonra flaş bir karar aldı
Yalı Çapkını’nda dizisinden bir aşk haberi daha. Emre Altuğ gönlünü Gözde Kansu’ya kaptırdı Magazin
Yalı Çapkını’nda dizisinden bir aşk haberi daha. Emre Altuğ gönlünü Gözde Kansu’ya kaptırdı
Gelinini vurup cesedi ateşe verdi Güncel
Gelinini vurup cesedi ateşe verdi