Litvanya yaptırımları genişletiyor

Litvanya hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, aralarında gıda, alkol ve tütünün de bulunduğu 2.800 ithalat kaleminin Belarus'a satışının yasaklandığı yasanın bugün itibariyle yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bahis konusu yaptırım yasası, Nisan ayında Litvanya Parlementosu tarafından kabul edilmişti. Yasanın geçmesinden kısa bir süre sonra hükümet, yasaklı malların bir listesini hazırlamıştı.

Diğer taraftan yürürlüğe giren yasanın , Litvanya topraklarında üretilen mallar için geçerli olduğu, başka ülkelerden yapılacak transit geçişlere engel teşkil etmediği bildirildi.