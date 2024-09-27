Livakovic 6 yıl sonra bir ilki başardı. Adeta duvar ördü

Kaynak: Haber Merkezi
Livakovic 6 yıl sonra bir ilki başardı. Adeta duvar ördü

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Union SG’yi 2-1 mağlup ettiği maçta kaleci Livakovic’in performansı dikkat çekti. Hırvat kaleci, 6 yıl sonra bir ilki başarırken yaptığı 5 kurtarışla kalesinde adeta devleşti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Union SG’yi 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci gibi isimler ilk 11’de yer aldı.

Teknik Direktör Mourinho’nun rotasyona gittiği maçta kaleci Livakovic’in performansı dikkat çekti.

Opta verilerine göre, karşılaşmada penaltı kurtaran Livakovic, 2019'da Harun Tekin'den sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupası maçında penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.

Öte yandan Livakovic karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamlayarak adeta kalesine duvar ördü.

Son Haberler
Snooker dünyasının efsanevi sesi 87 yaşında sustu
Snooker dünyasının efsanevi sesi 87 yaşında sustu
Kredi kartlarının bakiyesinde büyük artış. TCMB verileri ortaya koydu.
Kredi kartlarının bakiyesinde büyük artış. TCMB verileri ortaya koydu.
Gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
İki otomotiv devi Türkiye için yatırım planlıyor. Fabrika kurulması planlanan 2 şanslı il belli oldu
İki otomotiv devi Türkiye için yatırım planlıyor. Fabrika kurulması planlanan 2 şanslı il belli oldu
Yusuf Yazıcı’nın yeni takımını Yunan basını duyurdu
Yusuf Yazıcı’nın yeni takımını Yunan basını duyurdu