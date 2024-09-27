Livakovic 6 yıl sonra bir ilki başardı. Adeta duvar ördü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Union SG’yi 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci gibi isimler ilk 11’de yer aldı.

Teknik Direktör Mourinho’nun rotasyona gittiği maçta kaleci Livakovic’in performansı dikkat çekti.

Opta verilerine göre, karşılaşmada penaltı kurtaran Livakovic, 2019'da Harun Tekin'den sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupası maçında penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.

Öte yandan Livakovic karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamlayarak adeta kalesine duvar ördü.