Liverpool, Tottenham engelini 6 golle devirdi

Tottenham, lider Liverpool'u ağırladığı maçta, adeta gol düellosu yaşandı. 9 golün atıldığı bu heyecan dolu mücadelede Liverpool, rakibini 6-3'lük skorla mağlup etti. Konuk takımın galibiyetini getiren goller, Luis Diaz'ın 23 ve 85. dakikalarda attığı goller, Mac Allister'in 36. dakikadaki golü, Szoboszlai'nin 45+1. dakikada kaydettiği golü ve Mohamed Salah'ın 54 ve 61. dakikalarda attığı gollerle geldi.

TOTTENHAM'IN GOLLERİ YETMEDİ

Tottenham'ın karşılaşmada attığı 3 gol ise James Maddison'un 41. dakikada, Kulusevski'nin 72. dakikada ve Solanke'nin 83. dakikada kaydettiği gollerle geldi. Ancak bu goller, Tottenham'ın puan almasına yetmedi.

PUAN DURUMU: LIVERPOOL LİDER, TOTTENHAM 11. SIRADA

Bu sonuçla birlikte Liverpool, 39 puanla liderliğini sürdürürken, Tottenham 23 puanla 11. sırada kaldı.

İLERİYE DÖNÜK MAÇLAR

Liverpool, bir sonraki hafta Leicester City'yi konuk ederken, Tottenham deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak.