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Lodos şişme kaydırağı havalandı 3 çocuk yaralandı

Pendik'te kurulan Ardahan tanıtım günleri alanında bulunan şişme kaydırak, şiddetli lodos nedeniyle standın üzerine devrildi. Kaydırakta bulunan 3 çocuk yaralandı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:45
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Lodos şişme kaydırağı havalandı 3 çocuk yaralandı

Lodos şişme kaydırağı havalandı 3 çocuk yaralandı
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Öte yandan alanda bulunan başka bir stant da şiddetli lodos nedeniyle devrildi.
İHA'nın haberine göre, olay, Pendik Kurtköy'de kurulan Ardahan tanıtım günleri etkinliği alanında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 

Alanda bulunan şişme kaydırağın halatı şiddetli lodos nedeniyle koptu. Şişme kaydırak alanda bulunan standın üzerine devrildi. Kaydırakta oynayan 3 çocuk standın üzerine ve yere düşerek hafif şekilde yaralandı. 

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklardan biri ambulans ile hastaneye kaldırılırken diğer ikisi ise aileleri tarafından hastaneye götürüldü. 

Öte yandan, etkinlik alanında bulunan başka bir stant da şiddeti lodos nedeniyle devrildi. Standın içerisinde o an kimsenin bulunmaması sayesinde can kaybı yaşanmadı.

Olay ile ilgili konuşan Talha Keskin, "Standın arkasında çocukların oyun alanı vardı. Bir anda lodos esince oyuna alanı havalandı. Havalanınca da standa baskı yaptı, o yıkıldı. Oyun alanının içinde de çocuklar vardı onları da havaya atmış oldu. Yüz üstü düştü çocuklar. 3 çocuk yaralıydı, yüzleri soyulmuştu. Ambulans geldi. Birini ambulans alıp gitti. Esnaflar kaçabildi" dedi.

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