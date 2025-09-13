Lookman Atalanta'nın elinde patladı: İpler tamamen koptu!

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin verilmeyen Ademola Lookman ile Atalanta arasındaki ipler tamamen koptu.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Atalanta'nın yıldız oyuncusu Ademola Lookman Ivan Juric'in planları dışında kaldı.

Lookman ile İtalyan kulübü arasında ipler tamamen koptu.

"LOOKMAN BİZİMLE OLMAYACAK"

Milli takım dönüşü takıma geç katılan Lookman hakkında konuşan Atalanta Teknik Direktörü Ivan Juric, Nijeryalı oyuncuyla görüştüğünü Lecce maçında takımda olmayacağını belirterek şunları söyledi:

"Lookman bizimle olmayacak, gerçekten tatsız bir durum . Bir görüşmeden sonra başka şeylere ihtiyacımız olduğunu hissediyorum. İnsani anlamda başka bir şey istiyorum: farklı bir aidiyet duygusu, ruh, mücadele, tevazu, çalışma ve aidiyet duygusu. Oyuncularımız bunu yapmalı, başka bir şey istemiyorum."

Yaz döneminin başında Inter Lookman için girişimlerinde bulunmuş ancak 27 yaşındaki kanat oyuncusunun takımdan ayrılmak istemesine rağmen kulübün talep ettiği yüksek bonservis bedeli transferin gerçekleşmesini engellemişti.

