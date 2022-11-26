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LPG'li otomobil bir anda alev aldı

Bilecik'te LPG'li bir otomobil, seyir halindeyken bir anda bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Çıkan yangına yangın tüpü ile müdahale eden sürücü aracın yanmasına engel oldu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 12:40
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LPG'li otomobil alev aldı, faciadan dönüldü

LPG'li otomobil bir anda alev aldı
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Bilecik'te LPG'li bir otomobil seyir halinde alev alırken, sürücünün anında müdahalesi sonucu bir faciayı önledi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki 67 TF 745 plakalı ol sürücüsü İsmet Ayyıldız, il müftülüğü geçince araçtan yanık kokuları geldiği fark etti. Hemen aracını kenara çeken sürücü aracın motor bölümünden dumanların yükseldiği gördü. Hemen yangın tüpü müdahale eden araç sürücü aracının yanmasına engel oldu.

Olay yerine gelen 110 ekipleri araçta soğutma çalışması yaparken, araçta LPG takılı olması muhtemel bir faciayı önledi.


(Kaynak: İHA)

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