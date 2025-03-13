Lucas Torreira Devrim Özkan’ı unuttu! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Güzel oyuncu Devrim Özkan'la ilişkisini bitiren Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German’a kalbini kaptırdığı iddia edildi.

Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans vermiş, çiftin evlilik yolunda olduğu ileri sürülmüştü. Çiftin bu mutluluğu kısa sürmüştü.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Galatasaraylı Lucas Torreira ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü futbolcunun gönlünü sosyal medya fenomeni Duygu German'a kaptırdığı iddia edildi.

Torreira ile sosyal medya fenomeninin birbirlerini takip etmeye başlaması da aşk iddialarını güçlendirdi. Konuyla ilgili iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.