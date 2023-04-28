Lucas Torreira'nın arkadaşı uyardı! “Aman Devrim'in adını duymasın”

Galatasaray'ın Uruguaylı milli futbolcusu Lucas Torreira, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi. Devrim Özkan ile anılan Lucas Torreira'ya konuyla ilgili sorular yöneltildi. Bu sırada araya giren futbolcunun arkadaşı "Aman, ismini duymasın. Lütfen sormayın" dedi.