Lucas Torreira'nın arkadaşı uyardı! “Aman Devrim'in adını duymasın”

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira'nın, oyuncu Devrim Özkan'ı sıkı takibi geçtiğimiz aylarda dikkat çekmişti.
Devrim Özkan, Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Kastamonuspor maçını tribünden izlemişti. Torreira ise karşılaşma bitmeden oyuncuyu Instagram hesabından takibe başlamıştı.
"LÜTFEN SORMAYIN"
Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre; Galatasaray'ın Uruguaylı milli futbolcusu Lucas Torreira, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı City's'te görüntülendi. Adı oyuncu Devrim Özkan ile anılan futbolcu, mağazaları gezdi. Devrim Özkan sorusu üzerine Torreira'nın arkadaşının araya girerek, "Aman ismini duymasın. Lütfen sormayın" demesi, dikkat çekti.