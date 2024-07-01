Lüks oteller resimlerde kaldı. Teker teker iflas ediyorlar

2024 itibari ile turizm sektörü darboğaza girdi. Konkordato ilan eden otel sayısında belirgin bir artış yaşandı. Hatta bir çoğu krizden kurtulamayarak iflas açıkladı.

Beklenen doluluk oranına ulaşamayan oteller fiyat indirerek iflastan kurtulmaya çalıştı. Ancak birçoğu bu kez de karlılık oranları düştüğü için düze çıkamadı.

Bu yıl ödemelerinde sıkıntı yaşayan oteller belirgin bir artışla konkordato başvurusu yaptı. Geçen yıl toplamında 36 olan konkordatoya giden otel sayısı bu yıl ilk 5 ayında şimdiden 23’e ulaştı.

Diğer yandan Türk otellerine turist akıtan FTI Grubu’nun iflasının yarattığı kriz otellerin konkordato başvurularında artışa neden oldu.

İflastan kurtulmaya çalışan çareyi konkordato ilan etmekte buldu.

Pandeminin etkili olduğu 2019'da konkordatoya başvuran otel sayısı 76 ile zirveye çıkmıştı. 2023'te ise konkordatoya giden otel sayısı 36 iken olurken 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde 23 otel konkordato isteminde bulundu.

KONKORDATO BAŞVURULARINDA SONUÇ ALAN AZ

Konkordato başvuruları kabul edilenlerden çok azı süreci tamamlayabiliyor.

Labranda Ephesus konkordato talep etti.

Bu arada İzmir Efes/Pamucak’taki 5 yıldızlı Labranda Ephesus Princess oteli konkordato talebi yaptı. Otelin sahibi Efes Prenses Turizm ve Otelcilik A.Ş’ye 3 ay geçici süre verildi.

MP de konkordato istemişti İflas eden FTI Group’un otelcilik birimi olan Meeting Point Hotels’in ise (MP) konkordato talebi kabul görmedi.