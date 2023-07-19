Luma Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Kısa film çekmek isteyen öğrencileri desteklemek adına Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen "3. Luma Kısa Film Festivali" için başvurular başladı.

KAYNAK: AA
Luma Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ay Yapım işbirliğindeki festival, 17-20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenecek festival, sadece öğrencilerin başvurabileceği "Kısa Film Yarışması", "Kısa Film Senaryosu Yarışması" ve "Uzun Metraj Film Senaryosu Yarışması" kategorilerinden oluşacak.

Başvurular, 3 Eylül'e kadar festivalin web sitesi "lumakisafilm.yeditepe.edu.tr" adresinden yapılabilecek.

Festival kapsamında kısa film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

En iyi 3 projeye 40 bin lira ödül

Sektörün önde gelen isimleri ve Yeditepe Üniversitesi akademisyenlerinin jüriyi oluşturduğu festivalde, "Kısa Film Senaryo Yarışması"nda en beğenilen 3 proje, 40 bin lira kısa film yapım desteğiyle ödüllendirilecek. "Uzun Metraj Film Senaryosu Yarışması"nda da bir projeye "En İyi Senaryo Ödülü" olarak 40 bin lira verilecek.

Festivalin "Kısa Film Yarışması"nda ise yılın en iyi 10 öğrenci filmi belirlenecek. Seçkiden ana jürinin belirleyeceği bir filme "En İyi Kısa Film Ödülü" olarak 30 bin lira takdim edilecek.

Ayrıca festival kapsamında 10 filmlik kısa film seçkisi gösterilecek. Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla bir kısa filme "İzleyici Ödülü" olarak 20 bin lira verilecek.

Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Yüzme şampiyonası Giresun'da başlıyor Spor
Yüzme şampiyonası Giresun'da başlıyor
2 yıldır aranan şahıs iş yerinde çıktı Güncel
2 yıldır aranan şahıs iş yerinde çıktı
Özgür Özel sızdırılan videonun ardından ilk kez konuştu Siyaset
Özgür Özel sızdırılan videonun ardından ilk kez konuştu
Tekirdağ'da halk minibüsünde bıçaklı tehdit Güncel
Tekirdağ'da halk minibüsünde bıçaklı tehdit
Erdoğan'ın başdanışmanından Erdoğan-Putin ilişkisi açıklaması Siyaset
Erdoğan'ın başdanışmanından Erdoğan-Putin ilişkisi açıklaması
Dışarıda yemek yemenin maliyeti bir yılda yüzde 92 arttı. Türkiye yüzyılında insanca yaşamak lüks oldu Güncel
Dışarıda yemek yemenin maliyeti bir yılda yüzde 92 arttı. Türkiye yüzyılında insanca yaşamak lüks oldu
Bir bu eksikti: Fırtına dünyayı vuracak Dünya
Bir bu eksikti: Fırtına dünyayı vuracak