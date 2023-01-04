Tesla’dan çalışanlarına uyarı: Maaşlarınızı başkalarıyla paylaşmayın

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Tesla, çalışanlarına ücret ve çalışma koşulları hakkında konuşmamaları konusunda uyarılarda bulunarak yasaları ihlal etmekle suçlanıyor.

Şu sıralar Twitter’la gündemden düşmeyen Elon Musk dahil birçok nedenden dolayı piyasa değerinde ciddi bir düşüş yaşaya şirketin çalışanlarına yapmış olduğu uyarı nedeniyle çalışma yasalarını çiğnediği iddia edildi.

MAAŞLARINIZI BAŞKALARIYLA PAYLAŞMAYIN

Tesla, ilk olarak Bloomberg tarafından bildirildiği üzere Orlando, Florida’daki çalışanlarına ücret ve çalışma koşulları hakkında konuşmamaları konusunda uyarılarda bulunarak ulusal çalışma yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Bu noktada Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’nun (NLRB) Tampa’daki bölge müdürü, eylül ayında konuyla ilgili bir şikayet geldiğini, firmanın çalışanlarına maaşları veya diğer istihdam koşulları hakkında üst düzey yöneticilere şikayette bulunmamaları ve en önemlisi maaşlarını başkalarıyla paylaşmamaları konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Yapılan şikayete göre Tesla‘daki bu olay Aralık 2021 ila Ocak 2022 arasında meydana geldi ve şirketlerin NLRB Yasası tarafından garanti edilen “Çalışanlara müdahale etmesini, onları kısıtlamasını ve zorlamasını” engelleyen yasaları ihlal ediyor. Bunun dışında NLRB sözcüsü Kayla Blado, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, şubat ayında düzenlenecek bir duruşmada söz konusu şikayetin masaya yatırılacağını ifade etti. Eğer otomobil devi suçlu bulunursa ilerleyen dönemlerde çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel.

Bu olayın dışında Tesla’nın piyasa değerindeki düşüş de devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana değer kaybeden Tesla’nın piyasa değeri 350 milyar doların altına düştü. Bu, yaklaşık bir yıl önceki 1,23 trilyon doları aşan değerine kıyasla 900 milyar dolarlık kayıp yaşadığını gösteriyor.