Maça 60. dakikada bir martı dahil oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Namık Kemal Stadı'nda oynanan Tekirdağspor ile Karasuspor arasındaki maç, sıradışı bir misafirin sahaya inmesiyle renkli anlara sahne oldu. Maçın 60. dakikasında sahaya giren martı, oyuncuların etrafında dolaşarak hem taraftarları hem de oyuncuları şaşırttı.

Yaklaşık 30 dakika boyunca sahada kalan martı, kalabalık ve gürültüye rağmen keyifle dolaşmaya devam etti. Tribündeki taraftarlar da martıyı görünce eğlenceli anlar yaşadı, birbirlerine göstererek bu ilginç durumu değerlendirdiler. Bölgesel Amatör Lig'in 6. haftasındaki bu olay, futbol maçlarına beklenmedik sürprizlerin dahil olabileceğini bir kez daha gösterdi.