Macron: Lübnan’ın yanındayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan’da çağrı cihazlarının eş zamanlı patlayarak en az 20 kişinin öldüğü ve 3 binden fazla kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili olarak dün Lübnanlı yetkililerle telefonda görüştü.

“EN DERİN ENDİŞESİNİ DİLE GETİRDİ”

Görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı, öncelikle Lübnan halkının içinde bulunduğu özellikle zor zamanlarda onlarla tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve sivil kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. Bölgedeki gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmanmasına katkıda bulunan ve sivilleri tehlikeye atan Lübnan'daki bir dizi patlamanın ardından en derin endişesini dile getirdi.

İTİDAL VE ILIMLILIK MESAJLARI

Bu konuda İsrail Başbakanı ile görüşeceğini bildirdi. Savaşı önlemek için tüm taraflar harekete geçmelidir. Devlet Başkanı, Lübnanlı muhataplarına, bir tırmanışı önlemek için sorumluluk almaları çağrısında bulundu ve Hizbullah başta olmak üzere tüm Lübnanlı taraflara iletmelerini istediği itidal ve ılımlılık mesajları gönderdi.

“ÇÖZÜME BAĞLI KALM7

Cumhurbaşkanı, görüşmeleri sırasında Lübnan'daki güvenliğin tüm Lübnanlı tarafların ulusal çıkarları ön planda tutmasını, bölgedeki açık çatışmalardan uzaklaşmasını ve diplomatik bir çözüme bağlı kalmasını gerektirdiğine dair derin inancını dile getirdi”.