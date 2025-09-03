Macy's hisseleri beklentileri aştı

Amerika'nın köklü departman mağazaları zinciri Macy's, 2025 mali yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, analist beklentilerinin üzerinde gelir ve kâr rakamlarına ulaşarak yatırımcılara olumlu sinyal verdi. Bu beklenmedik başarının ardından Macy's hisseleri, seans dışı işlemlerde yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

GÜÇLÜ PERFORMANS RAKAMLARA YANSIDI

Macy's, 2 Ağustos'ta sona eren çeyrekte, Wall Street'in tahminlerini geride bırakan bir performans sergiledi. Şirketin net satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hafif bir düşüşle 4.81 milyar dolar olarak kayda geçerken, analistlerin 4.76 milyar dolar beklentisinin üzerine çıkıldı. Hisse başına kâr (EPS) ise 18 cent beklenirken, düzeltilmiş verilere göre 41 cent olarak gerçekleşti.

YENİLENEN MAĞAZALAR SATIŞLARI CANLANDIRDI

Performanstaki iyileşmenin arkasında, şirketin üzerine yoğunlaştığı "öncelikli mağazalar" stratejisi gösteriliyor. Daha yüksek personel sayısı ve yenileme çalışmaları yapılan bu 125 mağaza, Macy's markasının genelinden daha iyi performans göstererek satışlarda olumlu bir büyüme trendi yakaladı. Şirket ayrıca, Bloomingdale's ve Bluemercury gibi diğer markalarının da güçlü satış büyümesini sürdürdüğünü açıkladı.

YIL SONU TAHMİNLERİ YUKARI ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz çeyrekte yıl sonu tahminlerini düşüren şirket, bu kez iyimser bir revizyona gitti. Macy's, düzeltilmiş hisse başına kâr tahminini 1.70 - 2.05 dolar bandına (önceki: 1.60 - 2.00 dolar), gelir tahminini ise 21.15 - 21.45 milyar dolar bandına (önceki: 21.00 - 21.40 milyar dolar) yükseltti. CEO Tony Spring, tüketicinin dayanıklı olduğunu ve yeni ürünler ile modaya harcama yapmaya devam ettiğini belirterak ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduklarını ifade etti.