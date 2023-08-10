Madonna genç sevgilisinin boks şampiyonluğunu kutladı

Madonna, ölümden döndüğü yoğun bakım tedavisi sonrası soluğu sevgilisinin boks maçında aldı. "Pop müziğin kraliçesi", sevgilisinin şampiyonluğunu kutladı.

Madonna genç sevgilisinin boks şampiyonluğunu kutladı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Madonna, tamamen iyileştiğini kanıtlayan yeni fotoğraflarıyla gündemde. Yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen 64 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi", boksör sevgilisinin şampiyonluğunu kutladığını gösteren pozlar verdi.

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"Ciddi bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle tedavi gören Madonna, hastalık sonrası sevgilisiyle ilk kez görülmüş oldu.

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NTV'de yer alan habere göre; Ünlü şarkıcının 29 yaşındaki sevgilisi Josh Popper, sosyal medya hesabından maç esnasında ve maçtan sonra çekilen karelerini "Bir başka galibiyet. Antrenörüme, aileme ve yanımda olan ekibime teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

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Temmuz ayında New York'ta otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Madonna, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş daha sonra taburcu edilmiş ve tedavisine evde devam edilmişti. Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden sıkıntılı günler geçiren ünlü şarkıcı, iyileştikten sonra yaptığı ilk paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım. Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim. Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve Ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır."

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