Mağaranın sır dolu fısıltıları!

Rusya’nın ücra bir köşesinde, keşfedilen ve sonu bulunamayan bir mağarada kaydedilen esrarengiz sesler, bilim insanlarını ve macera tutkunlarını büyülemeye devam ediyor.

İlk olarak bir çiftçinin kaybolmasıyla gündeme gelen bu mağara, derinliklerinde yankılanan tuhaf seslerle dünya çapında dikkat çekti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu gizemin ardındaki sır perdesini aralamak için yoğun bir çaba içinde.

Yerel bir çiftçinin kaybolduğu bölgede tesadüfen keşfedilen mağara, girişinden itibaren dar tüneller ve karmaşık geçitlerle dolu.

Mağaracı ekipler, çiftçiyi kurtarma çalışmaları sırasında kaydettikleri seslerin, insan konuşmalarına ya da doğal olaylara benzemediğini fark etti. Bu sesler, bazen fısıltılara, bazen de derin bir uğultuya benziyordu.

Olay, YouTube’da paylaşılan bir videoyla dünya çapında yankı buldu ve bilim insanlarının ilgisini çekti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Norveç Jeofizik Enstitüsü’nden akustik uzmanı Dr. Anna Bergstrom, mağarada kaydedilen seslerin jeolojik bir fenomene işaret edebileceğini belirterek, “Mağaralar, yeraltı su akıntıları, rüzgâr hareketleri ya da kaya çatlaklarının titreşimleriyle doğal sesler üretebilir. Ancak bu mağaradaki seslerin frekansı ve düzeni, alışılmadık bir yapıya sahip” dedi.

Ekip, seslerin kaynağını anlamak için mağaraya akustik sensörler yerleştirdi ve titreşim analizleri yaptı. İlk bulgular, seslerin mağaranın derinliklerinde bulunan bir yeraltı su kaynağından veya tektonik hareketlerden kaynaklanabileceğini gösterdi.

ABD’deki MIT Yer Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Robert van der Hilst, seslerin mağaranın eşsiz jeolojik yapısıyla bağlantılı olabileceğini vurgulayarak, “Bazı mağaralar, doğal bir rezonans odası gibi davranabilir. Hava akımları ve su hareketleri, belirli frekansta ses dalgaları oluşturabilir. Ancak bu seslerin sürekli ve düzenli olması, daha derin bir araştırmayı gerektiriyor” dedi.

Ekip, mağaranın haritasını çıkarmak için 3D lazer tarama teknolojisi kullanıyor ve seslerin kaynağını tam olarak belirlemek için çalışmalarını sürdürdü.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ: GİZEM DERİNLEŞİYOR

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden mağara bilimci Dr. Gina Moseley, seslerin insan kaynaklı olma ihtimalini de değerlendirerek, “Mağaralar, tarih boyunca insanlar tarafından sığınak ya da ritüel alanı olarak kullanıldı. Bu sesler, eski bir medeniyetin izlerini taşıyor olabilir mi? Örneğin, Mogao Mağaraları gibi antik sitlerde, rüzgârın taş oymalarla etkileşime girerek sesler ürettiği biliniyor” dedi.

Bu mağaranın henüz tam olarak keşfedilmemiş olması, bu teoriyi doğrulamayı zorlaştırıyor.

Öte yandan, bazı uzmanlar seslerin paranormal bir kökeni olabileceği yönündeki spekülasyonlara karşı çıktı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden jeo-akustik uzmanı Dr. Mark Fischer, “İnsanlar bilinmeyeni gizemli hikayelerle açıklamaya meyilli. Ancak bilim, bu seslerin doğal bir açıklaması olduğunu gösteriyor. Mağaradaki hava akımları veya mineral yapılar, bu tür sesleri üretebilir” dedi.

Fischer, seslerin analiz edilmesi için spektrografik incelemelerin devam ettiğini ve sonuçların yakında paylaşılacağını belirtti.

MAĞARA KORUMASI VE ETİK TARTIŞMALAR

Türkiye Mağaracılık Federasyonu’ndan (TMF) Dr. Ali Yamaç, mağaraların bilimsel araştırmalar için önemine dikkat çekerek, “Bu tür keşifler, mağaraların korunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Bilinçsizce yapılan keşifler, doğal yapılara zarar verebilir. Örneğin, Kartchner Mağaraları’nda araştırmacıların bıraktığı ayak izleri, yıllarca silinmedi” dedi.

TMF, mağaraya girişlerin kontrollü yapılması ve bilimsel çalışmaların etik kurallara uygun yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

GELECEKTEKİ ARAŞTIRMALAR

Mağaradaki seslerin gizemi, bilim dünyasını bir araya getirdi. Şu anda uluslararası bir ekip, mağaranın derinliklerini keşfetmek için robotik kameralar ve yüksek hassasiyetli mikrofonlar kullandı.

Seslerin kaynağını tam olarak belirlemek için yapılan bu çalışmalar, mağaranın jeolojik yapısını ve potansiyel arkeolojik değerini de ortaya çıkarabilir.

Dr. Bergstrom, “Bu mağara, sadece sesleriyle değil, aynı zamanda jeolojik ve tarihi sırlarıyla da bilim dünyasına yeni kapılar açabilir” dedi.