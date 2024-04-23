Makamını şehit çocuğuna devretti

TBMM’nin açılışının 104. yıl dönümünde, anlamlı bir devir teslim töreni gerçekleşti. Aktaş, makam koltuğunu temsili olarak genç Çağatay’a bıraktı.

Galatasaray Ortaokulu öğrencisi Çağatay, İl Emniyet Müdürünün koduyla polis telsizinden yaptığı anonsla, çocukların güvenliği ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

23 Nisan kutlamaları sırasında alınacak güvenlik önlemlerine de değinen Çağatay, trafik güvenliği konusunda sürücülere uyarılarda bulundu ve tüm emniyet mensuplarının çocuklarının bayramını kutladı.

Zafer Aktaş, bu özel günün anısına çocuklara hediyeler takdim ederek, şehit polis memuru Ozan Özmen’in mirasına ve ailesine duyduğu saygıyı gösterdi. Bu etkinlik, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ruhunu yansıttı hem de şehit ailelerine verilen değeri vurguladı.