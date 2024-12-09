Makine mühendisi profesör İngiltere'de kayboldu

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üyelerinden Prof. Dr. Orhan Ekren'in 26 Kasım’dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğunu duyurdu. Ekren'in, Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu ve kaybolduğu günden itibaren İngiliz yetkililerin arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Odanın yaptığı açıklamaya göre, Prof. Dr. Orhan Ekren'in kaybolması üzerine İngiltere emniyeti tarafından başlatılan araştırmalar devam ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin Londra Konsolosluğu'nun da bu süreçte aktif rol aldığı belirtilerek, kaybolan akademisyenin sağ salim bulunması için umutların devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana kayıptır. İngiltere’deki güvenlik güçleri, kaybolan üyemiz için arama çalışmalarını sürdürmekte olup, aynı zamanda Türkiye’nin Londra Konsolosluğu sürece aktif şekilde dahil olmuştur. Odamız, durumu yakından takip etmekte olup, gelişmeler konusunda yetkili mercilerle sürekli iletişim halindedir. Prof. Dr. Orhan Ekren'in sağ salim bulunmasını temenni ediyor, bu süreçte emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyor, sabır ve desteklerimizi iletiyoruz."

İngiliz yetkililer, kaybolan akademisyenin bulunması için gece-gündüz süren arama çalışmalarını sürdürüyor. Makina Mühendisleri Odası, konuya ilişkin gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğini belirtti.