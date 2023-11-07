Makyaj yapmak isteyen erkeklere tüyolar verdi...

Daha önce de aldığı ultra pahalı kıyafet ve aksesuarlarla gündem olan sosyal medya kullanıcısı bu sefer de makyaj yapmak isteyen erkeklere ipuçları verdiği video ile gündem oldu...
08 Kasım 2023 Çarşamba
Daha önce de aldığı ultra pahalı kıyafet ve aksesuarlarla gündem olan sosyal medya kullanıcısı bu sefer de makyaj yapmak isteyen erkeklere ipuçları verdiği video ile gündem oldu...
Daha önce de aldığı ultra pahalı kıyafet ve aksesuarlarla gündem olan sosyal medya kullanıcısı bu sefer de makyaj yapmak isteyen erkeklere ipuçları verdiği video ile gündem oldu...