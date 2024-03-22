MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 / 00:01

T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/111 Esas

Davaya konu, Malatya İli, Yazıhan İlçesi, Mısırdere Mah. Çay Mevkii371 parselin batı ve güneyinde 595 parselin kuzeyinde bulunan kadastro harici taşlık alan olarak kaldığı, TMK 713/4 ve 5 maddesi uyarınca davacı MEHMET ASLAN (T.C:40222790792) adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olduğundan bu yerle ilgili ve alakası olanların ilan tarihinden itibarın (3) üç ay içerisinde mahkememizin 2024/111 esas sayılıdosyasına müracatları ilan olunur. 06/03/2024