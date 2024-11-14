Malatya sofrasına yoğun ilgi! 4 çeşit sıcak yemek 50 TL

Millet Bahçesi'nde hizmet veren Malatya Sofrası, vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü. Hem uygun fiyat avantajı açısından hem de lezzet anlamında büyük beğeni toplayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Sofrasının şehrin farklı noktalarında açılacağının müjdesini verdi.

50 TL'YE 4 ÇEŞİT SICAK YEMEK HİZMETİ

Millet Bahçesi'nde hizmet vermeye başlayan ve günlük 4 çeşit sıcak yemeği hijyenik ve sağlıklı koşullarda hazırlayıp uygun fiyatlarla halkın hizmetine sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Vatandaşlar 50 TL karşılığında dört çeşit yemek yerken, sadece çorba ve su tercih edenler için ise 20 TL'lik ayrı bir alternatif sunuluyor.