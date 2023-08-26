Malatya'da orman yangını

Malatya'da çıkan orman yangınında çok sayıda ağaç küle dönerken, alevlerin ortasında kalan yaşlı bir adam da yaralandı.

KAYNAK: İHA
Malatya'da orman yangını

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki çıkan orman yangınında çok sayıda ağaç yanarken, alevlere müdahale etmek isteyen bir vatandaş da yanarak yaralandı.

Malatya-Adıyaman sınırında bulunan Pütürge ilçesine bağlı Büyüköz Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile alevler kısa sürede yayılırken bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

Jandarma ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmaları esnasında yaşlı bir vatandaş, alevlerin ortasında kalarak yaralandı.

Yaralanan yaşlı adam ekiplerin sırtında yola kadar taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınırken çok sayıda ağaç yanarak küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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