Malatya'da polisler anonsa gittiler! Çorbacıyı kanlar içinde buldular

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan bir bıçaklı kavga ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çorap satışı yapan bir esnafı iş yerinde kanlar içerisinde buldu.
Olay, gece 23.20 sularında Halfettin Mahallesi'ndeki Şehit Ahmet Sarıoğlu Sokak'ta meydana geldi.
Gelen ihbar doğrultusunda olay yerine giden polis ekipleri, A.N. isimli esnafı sol bacağından yaralı bir şekilde, bilinci kapalı halde buldu.
Yaralı esnaf, hemen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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İlk belirlemelere göre, A.N. olay sırasında iş yerinin camına tekme attığını belirtti.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde bir adet tabanca da bulundu.
Hastanede tedavi altına alınan A.N.'nin hayati tehlikesi devam ederken, polis olayın detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı.