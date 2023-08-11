Malatya’da yüksek katlı binaların patlatılarak yıkılmasına başlanıldı

Depremlerde ağır hasar alan illerin başında yer alan Malatya’da yıkımlar sürerken, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı’nda bulunan 9 kat üzeri binalar patlayıcı madde ile yıkılıyor. İlde ilk kez uygulanmaya başlanılan yöntem ile 2020 yılında yapılan zemin artı 12 katlı ağır hasarlı bir bina, içerisine yerleştirilen patlayıcı maddeler ile saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

Patlatma öncesinde bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, saat 17.30’da gerçekleşen kontrollü patlatmayla ilgili konuşan yıkım firması yetkilisi Hamit Avcı, 7 kat ve üzeri binaları patlatma yöntemi ile kontrollü bir şekilde yıkımlarını yaptıklarını belirterek, “Malatya'da Bostanbaşı bölgesindeki binalarda ilk Maldia Sitesi'nde uygulayacağız. Bu binaların normal şartlarda teknik olarak makinalarla yıkılması mümkün değil. En uzun boma sahip makas 32 metre, bu 20 metre geriden çalıştığı için makine bunun etkinlik alanı 20-22 metreye denk geliyor. Bu binaları makinalarla yapmanız mümkün değil” dedi.



Yıkımda uyguladıkları tekniğin yurt dışında uygulanan bir teknik olduğunu kaydeden Avcı, “Sıra dışı bir mühendislik. Biz binaların statik projelerini alıyoruz, bu projelere göre mühendislerimiz onun üzerinde çalışıyor. Buraya kaç kilo patlayıcı yerleştirip nasıl bir sistemle patlatacağımızı biz mühendislik olarak tespit ediyoruz. Bu bir teknik bir konu, binanın statiğini bozucu özel aparatlar dediğimiz patlayıcılarla bu binayı patlatma yöntemiyle kontrollü bir şekilde yıkma yöntemini kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

3 yıl önce aldıkları evlerinin saniyeler içinde yıkılmasını gözü yaşlı izleyen site sakinleri de, duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar, bir an önce yeni evlerine kavuşmanın umudu içinde olduklarını belirterek, “Allah daha beterinden korusun. Ya biz içindeyken böyle yıkılsaydı ne olacaktı? Şükür canımız yerinde. İnşallah evimize de çok kısa sürede kavuşuruz.” dediler.

