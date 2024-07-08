Malatya'da zehir tacirlerine operasyon!

Kaynak: DHA
Malatya'da zehir tacirlerine operasyon!

Malatya'da, polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda yakalanan 10 kişi tutuklandı.

Zehir tacirlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı bir operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen 20 şüphelinin ikametgahlarına operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 7.916 adet uyuşturucu hap, 33 gram kannabinoid, 15 gram metamfetamin, 6 gram esrar ve 2 hassas terazi bulunarak el konuldu ve 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen 10 kişi, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanma kararı verildi.

malatyada-uyusturucu-operasyonunda-10-tutuklama-yenicag1.jpg

malatyada-uyusturucu-operasyonunda-10-tutuklama-yenicag2.jpg

malatyada-uyusturucu-operasyonunda-10-tutuklama-yenicag3.jpg

malatyada-uyusturucu-operasyonunda-10-tutuklama-yenicag4.jpg

malatyada-uyusturucu-operasyonunda-10-tutuklama-yenicag5.jpg

malatyada-uyusturucu-operasyonunda-10-tutuklama-yenicag6.jpg

İlgili Haberler
Zehir tacirlerine şok baskın
Zehir tacirlerine şok baskın
Zehir tacirleri tek tek yakalandı
Zehir tacirleri tek tek yakalandı
Son Haberler
Boğulan arkadaşını kurtarmak için ölümden döndü Yerel Haberler
Boğulan arkadaşını kurtarmak için ölümden döndü
Atilla Yeşilada net tarih verdi. Büyük felakete hazır olun Ekonomi
Atilla Yeşilada net tarih verdi. Büyük felakete hazır olun
Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı Spor
Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı
Beryl Kasırgası Teksas'ta 1 milyonu aşkın hane ve iş yerini elektriksiz bıraktı Dünya
Beryl Kasırgası Teksas'ta 1 milyonu aşkın hane ve iş yerini elektriksiz bıraktı
Mehmet Büyükekşi'nin büyük korkusu gerçekleşti. Dosyayı teslim etti Spor
Mehmet Büyükekşi'nin büyük korkusu gerçekleşti. Dosyayı teslim etti