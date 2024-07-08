Malatya'da zehir tacirlerine operasyon!

Zehir tacirlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı bir operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen 20 şüphelinin ikametgahlarına operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 7.916 adet uyuşturucu hap, 33 gram kannabinoid, 15 gram metamfetamin, 6 gram esrar ve 2 hassas terazi bulunarak el konuldu ve 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen 10 kişi, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanma kararı verildi.