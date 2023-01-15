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İlk maçını kaybeden Yılmaz Vural'dan ilginç açıklama: Kime ne anlatacaksın yani

Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Bizim kaybetme hakkımız var, yalnız 10 maç kazanmak zorundayız" dedi

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 20:17
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Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan flaş sözler

İlk maçını kaybeden Yılmaz Vural'dan ilginç açıklama: Kime ne anlatacaksın yani
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Malatyaspor'la sözleşme imzalayarak uzun bir aradan sonra teknik direktörlüğe dönen Yılmaz Vural, ilk maçından mağlup ayrıldı. Malatyaspor, Bodrumspor'a 3-1 yenildi.

Maçtan sonra Yılmaz Vural ilginç bir açıklama yaptı. Vural, şunları söyledi:

"76. dakikada yediğimiz gol takımın gardını düşürmedi. İyi oynuyorduk, biz pozisyon buluyorduk, sonuçlandırabilseydik. Şimdi 3-1 biten maçta kime ne anlatacaksın yani. 

Maalesef futbol sadece iyi oynayanın kazandığı bir oyun değil. Yanlış az yapanın, birlikte davrananın kazanmaya daha yakın olduğu bir oyun. 

Maç bittikten sonra çocuklarla konuştum, demoralize olacak bir şey yok. Bizim kaybetme hakkımız var, yalnız 10 maç kazanmak zorundayız.

Kazanmayı çok istediğimiz bir maçı maalesef kaybetmiş olduk. Elimizden geleni yapacağız. Biz de ciddi bir maçta ilk defa oyuncularımızı görmüş olduk. Yaptığımız seçimlerin doğru olup olmadığını gördük. Oyuncuları bir tık daha tanımış olduk.

Top kaybetmek bu takımın özelliği olmuş, çok çabuk oynamaya çalışıyorlar ama sonuç vermiyor. Onlarda görüyorlar, her antrenmanda en az 20 dakika topun bizde kalmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. 

Bir dakikada hemen sorun çözülmüyor tabi. İyi oynadık kaybettik, kimse bu lafı duymak istemez. İyi oynadıysan kazan kardeşim. 

Demek ki bir yerde iyi oynarken yapmaman gereken şeyler var, top kaybı, bireysel hata gibi. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil." 

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