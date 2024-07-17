Maliyeti 9 tarlada 4 markette 40 lira

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde patates üreticileriyle buluştu.

Gürer, çiftçilerin ekonomik zorluklarını dinledi. Patates üreticisi Mahir Beyazit, patatesin kilosunu 10 liraya mal etmelerine rağmen 4 liraya satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Beyazit, üretim için bankadan borç aldıklarını ve bu yıl zarar ettiklerini dile getirdi.

Mahir Beyazit, üretim maliyetlerindeki artışlara dikkat çekerek, "Bu yıl tarla kirasından gübreye kadar maliyetler çok yüksek. Patates fiyatı beklenenden çok düşük gerçekleşti. Şu anda patatesin kilosu 4 lira, ancak üretim maliyeti 8-9 lira civarında. Gübre, tohum, tarla kirası ve su fiyatları arttı, elektrik ise %38 oranında zamlandı. Geçen yıl patates fiyatları iyi idi ancak bu yıl zarar ediyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise patates üretimindeki dalgalanmalar ve pazarlama sorunlarına dikkat çekti. Gürer, "Patates zaman zaman çok para ediyor, herkes patates ekiyor. Ancak bu sefer patates ekip de alıcı bulamıyor. Ayrıca burada görülen patatesler büyük şehirlerde 40 liraya satılıyor. Ancak burada çöpe gidiyor, hayvan yemi oluyor. Bu durum, patatesin tarlada kalmasına yol açıyor" dedi.

Gürer, büyükşehirlerde 40 liraya satılan küçük boy patateslerin, fazla üretim ve yüksek maliyetler yüzünden tarlada kaldığını vurguladı. Yazlık patatesin depolanamadığını ve hemen satılması gerektiğini belirterek, bu durumun fiyatları daha da düşürdüğünü ifade etti.