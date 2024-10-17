Maltepe Belediye Başkanlığı'ndan Kiralama İhale İlan Metni

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 / 00:01

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KİRALAMA İHALE İLAN METNİ

MÜDÜRLÜK : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES : Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-Maltepe/İSTANBUL

İLGİLİ TELEFON : (216) 458 99 99

İHALENİN YAPILACAĞI YER : Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE TÜRÜ : Kiralama

İHALE USULÜ : 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü

HİZMETİN YAPILACAĞI YER : Yalı Mah. 23 pafta, 1307 ada, 1 parsel üzerinde 1201,00m²’lik alan

HİZMETİN NİTELİĞİ : Akaryakıt İstasyonu

1- İHALE BİLGİLERİ a) İl/İlçe İSTANBUL/ MALTEPE b) Mahallesi Yalı c) Cinsi Akaryakıt Satış İstasyonu 2-Aylık Muhammen ve Yıllık Kira Bedeli Aylık :300.000,00TL+KDV -Yıllık : 3.600.000,00 TL+KDV 3- Süresi 3 YIL 4- Geçici Teminat 324.000,00 TL 5- Dosya(Şartname Bedeli) 10.000,00 TL 6- İhale Tarihi ve Saati 05/11/2024 Salı saat:11.00

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Gerçek Kişiler

a) Dilekçe(İhaleye katılım talebini içeren)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)

c) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)

ç) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz

e) Şartname satın alındığına dair makbuz

d) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair yazı

f) İhale Konusu iş ile ilgili en az 10 yıl faaliyet gösterildiğine ilişkin belge.

g) Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname

Tüzel Kişilerden

a) Dilekçe (ihaleye katılım talebini içeren)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)

c) Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)

ç) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

d) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve Faaliyet Belgesi

e) Geçici Teminat Belgesi

f) Şartname alındı makbuzu

g) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair yazı

ğ) İhale Konusu iş ile ilgili en az 10 yıl faaliyet gösterildiğine ilişkin belge.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.

-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini, ihale gününden bir gün öncesine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.

-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.

-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

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