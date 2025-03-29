Maltepe mitingine bir parti daha katılma kararı aldı

Kaynak: ANKA
Maltepe mitingine bir parti daha katılma kararı aldı

Bağımsız Türkiye Partisi, CHP’nin 29 Mart Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de düzenleyeceği "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" mitingine destek kararı aldı. BTP İstanbul İl Başkanlığı, tüm teşkilat mensuplarına mitinge katılmaları yönünde çağrı yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), CHP’nin 29 Mart Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de düzenleyeceği "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" mitingine destek kararı aldı.

BTP İstanbul İl Başkanlığı, tüm teşkilat mensuplarına mitinge katılmaları yönünde çağrı yaptı.

CHP, 29 Mart'ta İstanbul Maltepe Meydanı'nda "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" sloganıyla büyük bir miting düzenliyor. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) CHP’nin düzenleyeceği mitinge destek kararı aldı. BTP İstanbul İl Başkanlığı, tüm teşkilat mensuplarına Maltepe’de düzenlenen büyük mitinge katılmaları yönünde çağrı yaptı.

HÜSEYİN BAŞ’TAN ÖZGÜR ÖZEL’E DESTEK ZİYARETİ

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüş ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

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