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Asker eğlencesinde pompalıyla ateş açıldı

Asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapıldığı esnada, gruptakilerden birisi tarafından pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 19:15
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Maltepede asker eğlencesi için düzenlenen konvoyda pompalı tüfekle havaya ateş açıldı

Asker eğlencesinde pompalıyla ateş açıldı
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İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup, yolda trafik akışını engelledi. Trafikte tehlikeli hareketler yapmanın yanı sıra gençlerden biri ise elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açarak tehlike saçtı.

18 BİN 250 TL PARA CEZASI KESİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olaya karışan Y.Ş. (27), A.Y. (19) ve F. Ç. (19) isimli şahısları tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Öte yandan, şahıslara trafiği tehlikeye sokmaktan 9 bin 125, drift atmaktan ise 9 bin 125 TL, toplamda 18 bin 250 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Bir gencin asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; gençlerden birinin seyir halinde olan konvoyda cama çıkarak elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtığı, diğer gençlerin ise "atma atma" dediği görüldü. (İHA)

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