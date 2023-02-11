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  • O film 44 sene sonra yeniden gündeme geldi. Malzemeden çalan müteahhitler yüzlerce filme konu olmuştu

O film 44 sene sonra yeniden gündeme geldi. Malzemeden çalan müteahhitler yüzlerce filme konu olmuştu

Ünlü yönetmen Erden Kıral'ın 1979 yılına ait "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmindeki bir inşaat sahnesi, Kahramanmaraş depreminden sonra yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 15:24
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Malzemeden çalan müteahhitler yüzlerce filme konu olmuştu. O film yeniden gündeme geldi

O film 44 sene sonra yeniden gündeme geldi. Malzemeden çalan müteahhitler yüzlerce filme konu olmuştu
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler tüm Türkiye’yi derinden sarstı. 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremler büyük bir enkaza neden oldu, binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Dayanıksız ve temeli sağlam olmayan binlerce bina, enkaza dönüşerek binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Öte yandan bu konu yıllardır Türkiye’nin gündemindeydi. Özellikle Orhan Kemal’in romanından uyarlanan Erden Kıral'ın yönettiği “Bereketli Topraklar Üzerinde” filminde bir sahne söz konusu depremin ardından yeniden gündem oldu.

Filmin bir sahnesinde bir inşaat ustası, yapılan inşaata tepki göstererek “Bu inşaatın temelinde yalan var. Betonunu çaldınız, demirini çaldınız, benim ustalığım beş para etmez. Bu inşaatta benim alnımın terinin ne kıymeti vardır” diye konuşuyor.

Bu sözler karşısında aldığı cevap ise “Sana ne be adam. Sen işine bak. Hiç utanmadan benim alnıma kara mı çalıyorsun?” oldu.

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