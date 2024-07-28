Manavgat'ta 788 konut hak sahiplerine teslim edildi

Manavgat'ta 788 konut teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 Temmuz 2021'de başlayan ve 21 farklı noktada 10 gün süren yangının, 4 ilçede toplam 44 mahallede büyük zarara yol açtığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, bölgenin yeniden ayağa kalkması ve yaraların sarılması için Bakanlık tüm imkanlarını ve ilgili kurumlarını seferber etti. 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bakanlık, ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yaptı.

Açıklamada, "Bir yandan vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken, diğer yandan yeni evler yöresel mimariye uygun şekilde planlandı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yöresel mimariye uygun köy evlerinin inşasına başlandı. İller Bankası, altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. Bir yıl içinde 550 evin anahtarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afetzedelere teslim edildi," denildi.

"KALAN KONUTLARI DA EN KISA ZAMANDA TESLİM EDECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Kurum, Akseki ilçesinde 71, Alanya ilçesinde 114, Gündoğmuş ilçesinde 50 ve Manavgat ilçesinde 669 olmak üzere toplam 904 hak sahibinin belirlendiğini ve afet sonrası TOKİ tarafından toplam 911 konut, 5 köy konağı, 3 cami, 1 şadırvan ve 2 lojmanın yapımına başlandığını belirtti.

Kurum, 788 konut, 4 köy konağı, 1 şadırvan ve 1 caminin tamamlandığını, Kalemler Mahallesi'nde hasar gören bir engelli okulunun da tadilatının yapıldığını ifade etti. "Kalan konutları da en kısa zamanda vatandaşlarımıza teslim edeceğiz," dedi. Ayrıca, tamamlanan 525 ahırın hak sahiplerine teslim edilmeye devam edildiğini belirtti.