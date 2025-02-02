Manavgat'ta yeni dönem: Ali Hakan Öz İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu

Uzun süredir vekaleten yürütülen Manavgat Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ali Hakan Öz getirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz'ün araştırmacı olarak Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmesinin ardından 6 ayı aşkın bir süredir Şube Müdürü Cavit Sevim'in vekaleten yürüttüğü Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ali Hakan Öz getirildi.

ALİ HAKAN ÖZ KİMDİR?

1970 yılında Manavgat'ta dünyaya gelen Ali Hakan Öz, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünden mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan ali Hakan Öz, Manavgat'ta değişik okullarda öğretmen ve idareci olarak görev yaptı. Fatma Turgut Şen Anadolu ve Namık Karamancı Fen Lisesi'nde kurucu Müdür olarak görev yaptı. 9 yıldır Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü olarak görev yapan Ali Hakan Öz, bu süreçte Çeltikçi'de bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi'ni Manavgat şehir merkezine taşıdı.