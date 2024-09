Manchester City yıldızına büyük şok: Annie'den şaşırtan hamle

Annie Kilner, Manchester City'nin yıldız bek oyuncusu olan eşi Kyle Walker’ın sadakatsizliklerini paraya çevirmek için yıllardır plan yaptığı iddia edildi. The Sun gazetesine konuşan arkadaşlarına göre, Annie, Kyle ile evlenmeden önce en az dört futbolcunun eşine danışarak, olası bir ihanette maddi güvence sağlama yollarını araştırdı.

İddialara göre Annie, Kyle’ın Ex On The Beach programı yıldızı Laura Brown ile yaşadığı ilişki yüzünden 2019’da ondan ayrıldığında, alternatiflerini değerlendirmeye başlamıştı. 34 yaşındaki Walker, Annie ile evlenmeden önce Lauryn Goodman ile iki çocuk sahibi olmuştu. Annie’nin Walker ile ilişkisini sürdürmesi için 15 milyon pound talep ettiği söyleniyor.

Annie ve Kyle 2021 yılında evlenmişti, ancak Kyle’ın Lauryn ile ikinci bir çocuk sahibi olduğunun ortaya çıkması üzerine Annie, bu yılın başında onu evden kovdu. Arkadaşlarına göre, Annie 17 yıllık ilişkilerini bitirmenin eşiğinde.

Kaynaklar, Annie’nin Kyle ile hem aşk hem de maddi güvence için evlendiğini belirtiyor. Arkadaşları, Annie’nin aslında çok zeki olduğunu ve evlilikten önce futbolcu eşlerinden tavsiye aldığını söylüyor. Bazıları ona ilişkiyi bitirmesini söylerken, diğerleri evlenmesinin maddi açıdan tek güvenli yol olduğunu belirtmiş.

2019’da Annie, Kyle’ı kısa süreliğine evden kovduktan sonra arkadaşlarına, ona olan sadakatinin ihanete uğramasından duyduğu üzüntüyü dile getirmiş. Annie, çocukları için Kyle’ı eve geri kabul etse de talebi hâlâ geçerli.

Kyle’ın, Lauryn Goodman’a maddi destek sağlaması ve ona pahalı bir ev alması, Annie’nin bu ilişkiye olan kızgınlığını artırmış. Arkadaşları, Annie’nin Kyle’ın sadakatsizliklerine rağmen onun yanında durduğunu ve şimdi hak ettiği maddi payı talep ettiğini belirtiyor.