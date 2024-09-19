Manchester United, Old Trafford planından vazgeçti. Taraftarlar çok üzülecek

İngiliz devi Manchester United, 2 milyar sterlin maliyetli yeni bir stadyum projesini hayata geçirmek için çalışıyor. Dev kulüp İngilizlerin ikonik stadı Wembley gibi devasa bir stad yapmayı planlarken ‘Düşler Tiyatrosu’ olarak da bilinen stadı Old Trafford’u yıkmayarak kapasitesini 30 bine düşüreceğini ve burayı kadın takımı ile altyapı için kullanacağını açıklamıştı.

Ancak İngiliz basınında çıkan bir haber bu planın altüst olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre, Manchester United, Od Traffor’u yıkmama planından vazgeçti. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaz aylarında açıklanan plandan maliyeti artıracağı gerekçesiyle vazgeçildi. Öte yandan söz konusu planın stat projesini daha karmaşık hale getireceği vurgulandı.

TARİHİ ESERLERİN DURUMU NE OLACAK?

Old Trafford’un yıkılması durumunda stadın etrafında bulunan ve kulübün ruhunu yansıtan yapıların ne olacağı merak konusu oldu. Stadın çevresinde 1958 yılındaki uçak kazası anısına yapılan Münih saat kulesinin yanı sıra kulübün efsane isimleri Sir Alex Ferguson, Jimmy Murphy ve Sir Boby Charlton’ın heykelleri bulunuyor.

Kulüp kaynakları, Old Trafford’un çevresinde kendilerine ait olan arazide bu yapılara uygun bir düzenleme yapılacağını belirtiyor. Öte yandan bir başka plana göre yeni stat projesi içine kulübün ruhunu yansıtan yapılar entegre edilecek. Böylece yeni stadın ruhsuz bir yapı olmasının önüne geçilecek. Stat projesi için kulüp içinde kurulan bir komisyonun konuyu masaya yatıracağı öğrenildi. Ancak mimarlar, söz konusu durumun projeyi daha karmaşık hale getirebileceğinin altını çiziyor.

Manchester United, geçen hafta yayınlanan son hesaplarında 113,2 milyon sterlinlik net bir zarar bildirdi ve son beş yıldaki toplam rakamı 370 milyon sterline çıkardı. Kulübün ayrıca Glazer ailesinin 2005'teki kaldıraçlı devralımına dayanan 496,5 milyon sterlinlik uzun vadeli bir borcu var.