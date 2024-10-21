Manchester United’ın hocasından Mourinho ile ilgili flaş sözler. Perşembe günü karşılaşacaklar

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, sarı lacivertli takımın çalıştırıcısı Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınında yer alan haberde, ten Hag, Mourinho'nun kariyerinden övgüyle bahsederek "Onunla karşılaşmaktan ve ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Her zaman iyi takımları var; o bir kazanan ve birçok kupa kazandı. O birçok menajer için örnek bir isim, bu yüzden ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alacağım." diye konuştu.

"TAKIMIMIZDAN YÜKSEK BEKLENTİLER VAR, BU YÜZDEN KAZANMALIYIZ"

Hollandalı teknik adam, geçtiğimiz cumartesi günü Brentford'u 2-1 yenerek 5 maçlık kazanamama serisine son vermeleriyle ilgili olarak ise form düşüklüğünü rağmen takımın moralinin yüksek olduğunu belirterek "Herkesin takımımızdan yüksek beklentileri var, bu yüzden kazanmalıyız. Her maça çıkıp kararlı olmalıyız. Kazandığımızda, 24 saat boyunca bunun tadını çıkarırız ve sonra devam ederiz. Futbol bu, anı yaşamak zorundasın. Geçmişte olanlar geçmişte kaldı, her gün ve her sezon kendini kanıtlamalısın. Bu yüzden devam etmeliyiz ve nereye varacağımızı göreceğiz, ancak hedefimiz tekrar bir kupa kazanmak." ifadelerini kullandı.

6 EKSİKLE GELECEKLER

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'da, karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

Kritik maçta Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Tyrell Malacia, Leny Yoro ve Toby Collyer sakatlığı nedeniyle, Bruno Fernandes ise cezalı olduğu için Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.