Manchester United’ın yeni stadının ekonomiye katkısı ortaya çıktı

Premier Lig’de eski görkemli günlerinden yıllardır uzaklaşan Manchester United büyük bir değişim projesine girişti. İngiliz devi, ‘Düşler Tiyatrosu’ olarak bilinen stadı Old Trafford’un yenilenmesi için 2 milyar sterlin harcayacak. Yeni stadın 100 bin kapasiteli olacağı ve Old Trafford’un yerine yapılmayacağı açıklandı. 1910 yılında açılan ikonik stadın yıkılması gündeme gelirken, stadın etrafında bulunan ve kulübün ruhunu yansıtan heykellerin yeni stada entegre edilmesi için bir komisyon kurulduğu öğrenildi. Old Trafford’un etrafında Sir Alex Ferguson ve Sir Boby Clahton gibi efsane isimlerin heykelleri bulunuyor.

İNGİLİZ EKONOMİSİNE SAĞLAYACAĞI KATKI ORTAYA ÇIKTI

Manchester Uniterd’ın açıkladığı bir rapor, yeni stat projesinin İngiliz ekonomisine sunması beklenen katkıyı ortaya çıkardı. Buna göre, 100 bin kişilik dev stadın ekonomiye yılda 7,3 milyar sterlin katkı sunması bekleniyor.

Küresel bir danışmanlık şirketinin hazırladığı rapora göre, projenin hayata geçmesi durumunda bölgeye yılda 92 bin yeni istihdam, 17 bin yeni konut ve 1,8 milyon yeni ziyaretçi gelmesi ön görülüyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United, yeni proje için kamudan finansman talebinde bulunmadı. Ancak kulüp yetkilileri bölgede altyapı ve ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi için kamu-özel işbirliği ortaklı projeler geliştirilmesini isteyecek.

Öte yandan bir şirketin yeni stadın etrafındaki arazinin spor, konut, eğlence, iş ve eğitim kampüsü etrafında büyüyecek bir yapıya dönüşmesi için teklifler alacak.

YENİ STADIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan Manchester United, yeni stat projesi ile ilgili görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde stadın yapılması durumunda nasıl görüneceği gözler önüne serildi. 100 bin kişilik dev stadın dairesel bir yapıda görüneceği anlaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde stada doğru uzanan geniş bir yürüyüş yolu dikkat çekerken, başka bir görüntüde ise taraftarların stadyumun dışında, bir parkın karşısında ve yakındaki bir galerinin yakınında olduğu görülüyor.

Bilgisayarda oluşturulan görüntüde George Best, Denis Law ve Sir Bobby Charlton'ın Kutsal Üçlü heykeli yer alıyor.