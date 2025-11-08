Her bölümüyle aksiyondan maceraya sürükleyen Arka Sokaklar’da "Murat" karakterine hayat veren Uğur Pektaş, başarılı oyunculuğuyla büyük bir hedef kitlesine ulaşmıştı.

MESLEKTAŞI GAMZE ÖZÇELİK İLE NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

297 bölüm Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Pektaş, 2008 yılında dizideki partneri Gamze Özçelik ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden Murathan adını verdiklerini oğulları dünyaya geldi.

EKRANLARI BIRAKIP MANEVİYATA YÖNELDİ

2011 yılında evliliklerini sonlandıran çift ekranları bırakıp maneviyata yöneldi.

Gözlerden uzak yaşayan Uğur Pektaş zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Pektaş'ın son hali kısa sürede gündem oldu.

‘HALA KARİZMA’

Uğur Pektaş'ın son haline 'hiç değişmemiş', 'hala karizma', 'Arka Sokaklar'a dön' gibi yorumlar yapıldı.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Anne- babası henüz o 13 yaşındayken ayrıldı. Pektaş Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümünü tamamladı.

Uzun bir süredir oyunculuğu bırakan Uğur Pektaş maneviyata yönelmişti. Pektaş’ın daha önce tur Tur rehberliği yaptığını biliyor muydunuz? Öte yandan Pektaş, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalışmış. Babasıyla da ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı bulunuyor.

SURVİVOR 2005’TE BİRİNCİ OLDU

2005 yılında Kanal D’de yayınlanan Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ İLE YILDIZINI PARLATTI

Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı. Uğur Pektaş’ın Hac organizasyonu yapan şirketi de bulunuyor.

GAMZE ÖZÇELİK İLE DÜNYAEVİNE GİRDİ

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu dünyaya geldi. 26 Aralık 2011 tarihinde ayrıldı.