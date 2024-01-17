MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN

Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 / 00:01

Davacı Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesi adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 07/02/2024 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 29/12/2023 ESAS NO: 2023/459

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye mahallesi, 188 ada 5 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKLERİ: Fetanet Akçalar (TCKN: 348*****826), Cahit Baykal (TCKN:233*****102), Semra Baykal (TCKN: 233*****276), Nilgün Karaarslan (TCKN: 419*****506)