Manisa ve Bursa’da silah tacirlerine geçit yok

Kaynak: İHA
Manisa ve Bursa’da silah tacirlerine geçit yok

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmamak için aralıksız çalışıyor. Manisa ve Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şahıs yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, silah ticareti yaptıkları tespit edilen 21 şahsın yakalanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri ile Bursa ilinde belirlenen toplam 22 adreste 3 Aralık günü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda5adet ruhsatsız tabanca, 159 adet fişek, 5 adet av tüfeği ile birlikte 21 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 21 şahıstan 16'sı sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

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