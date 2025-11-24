Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Manisa’nın farklı ilçelerinden gelen 61 öğretmen, Kula Gençlik Kampı’nda düzenlenen iki günlük özel programda bir araya gelerek hem dinlendi.

Akhisar, Salihli, Gördes, Kula, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden katılan 61 kadın öğretmen, kamp boyunca voleybol, geleneksel okçuluk, sokak oyunları, ebru sanatı, bileklik atölyesi, halk oyunları, şiir ve tiyatro etkinlikleri ile doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteye katıldı.

Öğretmenler, iki gün boyunca hem eğlendiklerini hem de moral depoladıklarını ifade ederek, kendilerine böyle bir imkân sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.