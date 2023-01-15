Durdurulan araçtan uyuşturucu deposu çıktı

İHA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Soma ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 2 parça halinde 100 gram metamfetamin maddesi, 3 gram esrar, 25 adet 9 mm fişek ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden B.Ç. (28) isimli şüpheli şahıs tutuklandı.