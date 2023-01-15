15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Durdurulan araçtan uyuşturucu deposu çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde durdurulan bir otomobilde esrar ve uyuşturucu maddeler bulundu. Yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 17:14
Takip Et

Manisa’da durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Durdurulan araçtan uyuşturucu deposu çıktı
+
Aa
-

İHA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Soma ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 2 parça halinde 100 gram metamfetamin maddesi, 3 gram esrar, 25 adet 9 mm fişek ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden B.Ç. (28) isimli şüpheli şahıs tutuklandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
2
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
3
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
6
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
7
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
﻿Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
﻿Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.