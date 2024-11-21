Manisa'da okul servislerine denetim!

Kaynak: İHA
Manisa'da okul servislerine denetim!

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından okul servis araçlarına denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 34 araç kusurlu görülürken sürücüsüne 33 bin 445 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından, 19 -20 Kasım tarihleri arasında 33 ekip ve 67 personelin katılımıyla okul servis araçlarına yönelik denetim düzenlendi.

Denetimlerde 412 okul servisi denetlenirken, kusurlu görülen 34 araç ve sürücüsüne 33 bin 445 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada öğrencilerin trafikte güvenliği seyahatleri için okul servis araçları üzerinde denetimlerinin aralıksız devam edeceği açıklandı.

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