Manisa'da ruhsatsız silah operasyonu

Manisa Turgutlu ve Kırkağaç Cumhuriyet başsavcılıkları talimatıyla, jandarma ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik, 2 ilçede sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Ahmetli ve Kırkağaç jandarma ekipleri, aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca namlusu, 8 ruhsatsız tüfek, 12 tabanca şarjörü, 730 tabanca mermisi, 8 namlu açma aparatı, 54 muhtelif tabanca parçası, 248 tüfek kartuşu ve 2 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.