Manken gibi başkan. Fotoğraflarından gözlerinizi alamayacaksınız. Basketbolda bir ilk

Basketbol Süper Ligi tarihinde bir ilk gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünün yeni başkanı Begüm Yücel oldu.

KAYNAK: AA
Manken gibi başkan. Fotoğraflarından gözlerinizi alamayacaksınız. Basketbolda bir ilk

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye basketbolunun kısa sürede en dikkati çeken kulüplerinden olmayı başaran Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünde başkanlık koltuğu Begüm Yücel'e emanet edildi." denildi.

Begüm Yücel'in Basketbol Süper Ligi tarihinde bu görevi yürüten ilk kadın başkan olduğu vurgulanarak, "Beşiktaş başkanlık seçimlerinde mutlu sona ulaşan Hasan Arat'ın, ikinci başkan olarak Hüseyin Yücel'in ismini açıklamasıyla beraber Bahçeşehir Koleji'nde boşalan başkanlık koltuğuna Begüm Yücel getirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve başkanlık görevini devraldığı için mutlu, heyecanlı olduğunu belirten Begüm Yücel, "Öncelikle Hüseyin Yücel'i yeni görevi için tebrik etmek istiyorum. Kulübümüz kurulduğu ve basketbol takımımız sahada mücadele etmeye başladığı ilk günden beri en sıkı taraftarı, en yakın takipçisi oldum. Basketbol bir takım oyunu, ben de bu takımın bir parçası olarak her zaman üzerime düşeni yapmaya hazırım. Sonuna kadar mücadele eden ve her konuda birlikte çalışan bir ekip ruhu oluşturmak istiyorum. Takım olarak hedeflerimiz değişmedi. Gönlümde bir kez daha FIBA Avrupa Kupası'nı ülkemize getirmek var. Bunu başaracağımıza inancım tam. Bundan sonraki sezonlarda daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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